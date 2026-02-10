États-Unis, Europe

Airbus Group a renouvelé pour dix ans son contrat avec Palantir. L'avionneur européen avait confié, en 2015, au groupe américain la réalisation de sa plateforme de big data Skywise, qui vise à optimiser la production et la maintenance de ses appareils.
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