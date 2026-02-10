Votre compte a bien été créé.
FR EN
Feuilleter l'édition

États-Unis, Europe
Airbus prolonge son contrat avec Palantir

Par Antoine Izambard

Airbus Group a renouvelé pour dix ans son contrat avec Palantir. L'avionneur européen avait confié, en 2015, au groupe américain la réalisation de sa plateforme de big data Skywise, qui vise à optimiser la production et la maintenance de ses appareils.

À lire aussi

À la Une

Le président français Emmanuel Macron, le 21 avril 2026 à Paris.
L'Événement | Iran Paris propose d'accueillir l'uranium enrichi iranien, Trump dit non Chine, France À la veille du G7, une étude pointe les vulnérabilités de la France face aux ingérences chinoises
Les anciens premiers ministres français Laurent Fabius (à gauche) et Jean-Pierre Raffarin (à droite).

Sujets liés à cet article

À la Une

Le président français Emmanuel Macron, le 21 avril 2026 à Paris.
L'Événement | Iran Paris propose d'accueillir l'uranium enrichi iranien, Trump dit non Chine, France À la veille du G7, une étude pointe les vulnérabilités de la France face aux ingérences chinoises
Les anciens premiers ministres français Laurent Fabius (à gauche) et Jean-Pierre Raffarin (à droite).

Sujets liés à cet article

Soyez informé de la mise en ligne des nouvelles éditions et des alertes exclusives en temps réel !  

En vous inscrivant, vous serez notifié par un court message sur votre ordinateur ou votre mobile dès qu'une nouvelle édition de notre publication ou qu'une alerte est publiée. Restez informé en tout temps et en tout lieu !